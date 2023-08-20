Захарова: Атакой на вокзал в Курске ВСУ нанесли удар по общей истории

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МИД России решительно осудило атаку украинского беспилотника железнодорожного вокзала в Курске. Официальный представитель ведомства Мария Захаров заявила, что подобной акцией украинские националисты нанесли удар по общей истории.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения. Также повреждены фасад и крыша здания.
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Александр Бойцов