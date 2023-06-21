Фото: сайт Кремля
Захарова дополнила список причастных к диверсии на «Северных потоках» президентом США
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на статью, опубликованную журналистом Bellingcat*, касающуюся лиц, предположительно причастных к саботажу проекта «Северный поток».
Захарова отметила, что в своей публикации журналист упомянул украинского военного, которого считают замешанным в акции против газопровода, и предложила расширить этот список, добавив туда президента США.
*признано в России СМИ-иноагентом
Захарова отметила, что в своей публикации журналист упомянул украинского военного, которого считают замешанным в акции против газопровода, и предложила расширить этот список, добавив туда президента США.
«Автор статьи на Bellingcat упоминает украинского военного, подозреваемого в участии в диверсии против „Северных потоков“. Но разве он не мог упомянуть также американского президента?», — выразила свою точку зрения Захарова.Ранее издание Politico сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный руководил подготовкой операции по уничтожению «Северных потоков».
*признано в России СМИ-иноагентом
Артем Кузьмин