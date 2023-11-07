Захарова: Франция сорвала участие представителей РФ на конференции ЮНЕСКО

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Франция несвоевременной выдачей виз сорвала участие представителей России в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
Напомним, обозреватель «Российской газеты» Олег Капранов столкнулся с отказом в посещении международной выставки потребительской электроники IFA 2023 в Берлине. Журналист получил отказ от организаторов ровно за день до вылета. В ответ на это Захарова сообщила, что Россия серьезно ответит США, если в сентябре повторится ситуация с невыдачей американских виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк. Об этом Захарова сообщила на брифинге.
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