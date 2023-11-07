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Захарова: Франция сорвала участие представителей РФ на конференции ЮНЕСКО

07 ноября 2023, 21:15
Фото: iStock/SlavkoSereda

Фото: iStock/SlavkoSereda

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Франция несвоевременной выдачей виз сорвала участие представителей России в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

По словам Захаровой, из-за несвоевременной выдачи визы ответственный секретарь комиссии Татьяна Довгаленко не присутствовала на встрече национальных комиссий государств-членов ЮНЕСКО. Она отметила, что во французских действиях «наблюдается самоуправство без оглядки на действующие международно-правовые нормы».

Напомним, обозреватель «Российской газеты» Олег Капранов столкнулся с отказом в посещении международной выставки потребительской электроники IFA 2023 в Берлине. Журналист получил отказ от организаторов ровно за день до вылета. В ответ на это Захарова сообщила, что Россия серьезно ответит США, если в сентябре повторится ситуация с невыдачей американских виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк. Об этом Захарова сообщила на брифинге.

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Газа должна остаться палестинской, заявили в США
Патель: Газа должна остаться палестинской землей, США не поддерживает реокупацию
07 ноября 2023, 21:54

Фото: iStock/rarrarorro

Представитель госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Газа должна остаться палестинской землей. Об этом Патель сообщил журналистам.
Патель отметил, что Вашингтон не поддерживает реокупацию Газы, «как не поддерживает и Израиль». По его мнению, США прорабатывают совместно с партнерами различные сценарии временного управления и параметры безопасности в секторе Газе.

Ранее глава Минобороны страны Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои в сердце города Газа при полной координации с ВВС и ВМС. По словам министра, сектор Газа — это «крупнейшая террористическая база, когда-либо построенная человечеством».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
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#израиль
#армия
#страны
#министр
#минобороны
#сектор газа
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Израиль заявил о боях «в сердце Газы»
Министр обороны Израиля: ЦАХАЛ ведет бои в сердце города Газа
07 ноября 2023, 21:40

Фото: iStock/ffikretow

Глава Минобороны страны Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои в сердце города Газа при полной координации с ВВС и ВМС. Об этом Галлант сообщил в телеобращении.
По словам министра, сектор Газа — это «крупнейшая террористическая база, когда-либо построенная человечеством», а также он отверг возможность гуманитарных пауз до момента освобождения заложников.

Ранее сообщалось, что израильские военные готовятся к удару по детской больнице «Ар-Рантиси» в секторе Газа и попросили администрацию медучреждения освободить здание. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#военные
#армия
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#министр
#база
#заявление
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Дюжаррик: Топливо для сектора Газа не поступало через египетский КПП «Рафах»
07 ноября 2023, 20:37

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Топливо так и не поступило в сектор Газа через КПП «Рафах», об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга.
«По сей день топливо не доставлялось в сектор Газа через КПП «Рафах», - прокомментировал ситуацию Дюжаррик. 

Он также напомнил, что всего с начала эскалации палестино-израильского конфликта через египетский КПП в Газу прибыли более пятисот грузовиков с гуманитарной помощью.

Ранее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что среди заложников в секторе Газа обнаружили двух женщина с российским гражданством. Он заявил, что все пленные будут отпущены, как только израильская армия прекратит удары по анклаву.

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#топливо
#сектор газа
#египет
#палестина
#гуманитарная помощь
#оон
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Опрос Reuters и Ipsos: рейтинг одобрения Байдена снизился до 39%
07 ноября 2023, 19:59

Фото: сайт Кремля

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена снизился до 39%. Об этом говорят данные социологического опроса, проводимого Reuters и Ipsos.
Отмечается, что рейтинг американского президента в сентябре составлял 42 процента, а в прошлом месяце 40 процентов. По данным опроса, увеличилось количество людей, которые считают, что «международные войны и конфликты» являются главной проблемой для Вашингтона. Сообщается, что опрос проводили среди 1019 респондентов.

Ранее экс-советник Госдепартамента США при президентах Джордже Буше и Дональде Трампе Кристиан Уитон заявил, что внешняя политика президента США Джо Байдена стала провалом, которая привела только к недовольству избирателей.

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#рейтинг
#сша
#падение
#политика
#опрос
#джозеф байден
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Бывший советник Пентагона раскритиковал фото Блинкена в Ираке
Макгрегор назвал необходимость Блинкену носить бронежилет в Ираке позором
07 ноября 2023, 19:58

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал позором фото государственного секретаря США Энтони Блинкена в бронежилете, сделанное во время его поездки в Ирак, на своей странице в социальной сети X.
«Блинкен во время своего визита в Ирак был одет в бронежилет. Это настоящий позор, что наш госсекретарь при любых обстоятельствах будет подвергаться подобной угрозе в любой точке мира», - прокомментировал ситуацию Блинкен. 

На прошлой неделе Энтони Блинкен совершил турне по Ближнему Востоку. Он посетил Израиль, Иорданию и Ирак.

В СМИ поездку Блинкена назвали провальной, поскольку стало ясно, что Соединенные Штаты уже не могут балансировать между поддержкой Израиля и признанием огромного количества жертв среди палестинского населения.

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#израиль
#блинкен
#сша
#поездки
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ХАМАС: Среди заложников обнаружили двух россиянок
07 ноября 2023, 19:19

Фото: iStock/graphixchon

Среди пленников ХАМАС обнаружили двух женщин с российским гражданством, об этом сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук в интервью для BBC.
Напомним, в ходе официального визита делегации ХАМАС в Москву представители движения заявляли о восьми пленных россиянах.

Сейчас же Марзук заявил, что боевики искали и нашли среди заложников двух женщин с гражданством РФ. Он также отметил, что движение обещает освободить обеих, но в настоящий момент сделать это невозможно из-за продолжающихся боевых действий. 

Когда израильская сторона прекратит удары по сектору Газа, то заложники будут переданы в руки сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), в завершении Марзук.

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#заложники
#плен
#хамас
#сектор газа
#израиль
#россияне
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«Беззастенчивая ложь»: Американских чиновников уличили во вранье о России
Посольство в Вашингтоне: США лгут о пытках военными РФ мирных жителей на Украине
07 ноября 2023, 19:06

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Соединенные Штаты Америки нагло лгут о пытках, которые российские военные, якобы, учиняют над мирными жителями Украины, об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале.
«Американский чиновник беззастенчиво лгал, что российские военнослужащие намеренно пытают и убивают мирных жителей на Украине», - прокомментировали ситуацию представители дипмиссии.

Так в посольстве отреагировали на заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби в интервью для Fox News. Там представитель американского правительства заявил, что военнослужащие российской армии казнят и пытают мирных жителей. В российском посольстве эти слова назвали бездоказательными и циничными.

Представители дипмиссии также призвали США наконец очнуться и осознать, что рано или поздно им придется взять на себя ответственность за гибель невинных людей, которые скончались по ударами киевского режима, спонсируемого Штатами.

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#посольство
#сво
#украина
#военная
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Канада с 7 февраля приостановит участие в ДОВСЕ
07 ноября 2023, 18:58

Фото: iStock/Gabriel Shakour

Канада с 7 февраля 2024 года приостановит свое участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом говорится в заявлении канадского МИД.
Ранее стало известно, что Североатлантический альянс поддерживает решение союзников приостановить участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе после выхода из него РФ. Также члены НАТО осудили решение России о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе и назвали такой шаг «подрывающим евроатлантическую безопасность». 

Напомним, в полночь на 7 ноября 2023 года Россия завершила окончательную процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Кроме того, также теряют свою юридическую силу ещё два обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года, устанавливающее максимальные уровни обычных вооружений и военной техники для шести государств-участников Варшавского Договора, и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

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#россия
#соглашения
#соглашение
#безопасность
#нато
#рф
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Путин обсудил с Белоусовым законопроект о технологической независимости
07 ноября 2023, 18:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с первым заместителем председателя правительства страны Андреем Белоусовым. Вице-премьер на встрече рассказал главе государства о ходе работы над законопроектом о технологической политике.
Он сообщил, что в мае текущего года правительством была принята концепция технологического развития и практически параллельно была начата работа над законопроектом о технологической политике, который закрепит основные идеи этого документа, передает «РЕН ТВ». По словам Белоусова, данный законопроект уникален, так как ничего подобного в России ранее не было.

«По сути своей, это закон о реализации технологического суверенитета страны», — сказал первый вице-премьер.

Он также добавил, что законопроект объемный, но счел возможным остановиться на крупнейших проектах, на которые будет направлено свыше десяти миллиардов рублей инвестиций. Они направлены на создание конкретной продуктовой линейки в области станкостроения, микроэлектроники, дизелестроения, отдельных видов химии, медоборудования, а также фармацевтики и многом другом.

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