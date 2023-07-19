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Захарова: Германия в XXI веке платит коллаборационистам, сдававшим полицаям евреев и партизан

19 июля 2023, 13:05

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Германия в XXI веке платит коллаборационистам, сдававшим полицаям евреев и партизан, но не хочет платить пережившим блокаду ленинградцам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в материале для «Российской газеты».
По ее словам, сейчас интервью, которое дал посол Израиля на Украине Михаил Бродский, читать довольно срашно. Так, она рассказала, что в нем он вновь оправдывает неонацистский киевский режим. Однако, несмотря на это, она подчеркнула, что полос - уроженец Ленинграда.

«Знаете, отчего особенно страшно? От того, что слова о "героях Бандере и Шухевиче" произносит не только еврей, но и ленинградец. Да, Михаил Бродский родился и вырос в Ленинграде», - уточнила Захарова.


В своем материале Захарова привела цитату Бродского. Эти слова он озвучил в интервью. По его словам, Израиль в настоящий момент выступает за то, чтобы оказывать украинской стороне поддержку. Кроме того, он уточнил, что власти рассматривают вопрос, который связан с присоединением к «Крымской платформе».
«Никто не вправе учить ни меня, ни других официальных представителей Израиля, как правильно сохранять память о Холокосте и как относиться к вопросам исторической памяти. Мы в 90% случаев голосуем в поддержку Украины в ООН и других международных организациях. Мы рассматриваем вопрос о присоединении к "Крымской платформе". Я не исключаю, что в какой-то момент Израиль примет решение присоединиться к "Крымской платформе". Израиль сейчас активно занимается передачей Украине системы раннего оповещения, которая, надеюсь, заработает в ближайшее время. В сентябре, по крайней мере, часть этой системы должна заработать», - рассказал Бродский.

Захарова задается вопросом, почему все еще никто не может научить общство, как и кому сохранять память о Холокосте. По ее словам, Холокост предполагает преследование, а также массовое уничтожение представителей различных этнических и социальных групп. Делают это именно нацисты. Кроме того, она уточнила, что именно такая формулировка зафиксирована в различной международной документации. ​

Захарова также рассказала, ​что Россия, как раз, руководствуется именно этими положениями.

«Вот мы и руководствуемся этими универсальными и единодушно одобренными положениями в связи с очевидными проявлениями ненависти по национальному признаку, сегрегации и ксенофобии на Украине при поддержке Запада», - подчеркнула Захарова.

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#Германия
#война
#компенсация
#Мария Захарова
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Глава MI6 не опроверг причастность Лондона к атаке на Крымском мосту
19 июля 2023, 13:22

Фото: iStock/Moussa81

Глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур не стал опровергать причастность Лондона к теракту на Крымском мосту, добавив, что такое заявление льстит ему. Об этом он сообщил на выступлении в британском посольстве в Праге, которое транслировало европейское издание Politico на своём YouTube-канале.
«Мне льстит тот факт, что президент Путин думает, что моя служба стоит за этим. Но в действительности все более прозаично. Великобритания ясно дала понять, что будет помогать Украине защитить себя. И это то, чем мы занимаемся», – сказал Мур. 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку на Крымский мост. В своём Telegram-канале она написала, что Вашингтон и Лондон руководят террористическим режимом Киева, а он является таковым, поскольку содержит все признаки международной организованной преступной группировки.

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#теракт
#Лондон
#Крымскиймост
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Захарова назвала мерзким разделение ленинградцев в годы войны по национальному признаку
19 июля 2023, 12:52

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Упорное нежелание видеть нацистскую сущность киевского режима имеет конкретные причины. Они подпитываются укоренившимся в западных странах национализмом, который замешан на идеях превосходства и исключительности. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в материале для «Российской газеты».
«Дети-узники нацистского концентрационного лагеря Майданек. У них забирали кровь для переливания раненым немецким офицерам. Спустя десятилетия, прошедшие с момента одной из самых страшных трагедий Второй мировой - блокады Ленинграда, в 2021 году Германия решается выплатить компенсации жителям города», - отметила Захарова. 

Она задалась вопросом о том, сколько стоят практически 900 дней и ночей, которые унесли огромное количество жизней, военнослужащих и гражданских лиц. По ее словам, подавляющая часть жителей скончалась в результате длительного голода. 

«Во сколько оценили подвиг целого города как подвиг целого народа? Как оплатить тягчайшее военное преступление в истории не только Великой Отечественной войны, но и всего человечества? Казалось бы, все эти вопросы меркнут перед декларируемым стремлением Берлина к покаянию. Но не тут-то было», - рассказала Захарова. 

Она написала, что, по мнению немцев, компенсация не должна быть выплачена всем, а только тем, кому удастся подтвердить еврейское происхождение. Захарова считает разделение по национальному признаку мерзким, оно, по ее словам, ничем не объяснимо. 

«Вот она, сегрегация, пища для неонацизма. Российская сторона неоднократно ставила этот вопрос перед Германией. Уже прошло почти два года, а это правило "по крови" действует до сих пор, несмотря на критику с нашей стороны подобного акта расовой дискриминации», - напомнила Захарова. 

Она также написала, что в страшные времена жители Ленинграда не смотрели «в паспорта и на разрез глаз» тех, кто их окружал. Так, граждане совместно работали, делились хлебными крошками и держали оборону. 

В нашей стране мы ни Победу над фашизмом, ни трагедию уничтожения нацистами людей не делим по национальному признаку. Но почти через 80 лет официальный Берлин решил, что кто-то из очень немногих оставшихся в живых ветеранов, свидетелей тех страшных событий, более достоин, чем другие, потому что в его жилах течет кровь с иными генетическими характеристиками.

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#Мария Захарова
#Германия
#война
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Трамп: Разговоры о вступлении Украины в НАТО опасны
19 июля 2023, 11:31

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что разговоры о принятии Украины в НАТО опасны. США не могут рисковать войной с Россией. Об этом он рассказал в своем видеообращении.
«Мысль о том, что мы должны рассмотреть принятие Украины в НАТО, является совершенно безумной. Джо Байден не может даже подняться по трапу в самолете и не может составить двух предложений», - заявил Трамп.

По его словам, нынешняя некомпетентная администрация США не должна рисковать войной с Россией, которая обладает ядерным оружием в то время, когда американские арсеналы и казна пусты.

Напомним, что Трамп, в случае своего избрания на пост президента США намерен прекратить поддержку Украины и склонить е к переговорам с Россией.

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#Дональд Трамп
#США
#Украина
#Россия
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В МИД РФ назвали фейками сообщения о переговорах России и США по украинскому вопросу
19 июля 2023, 11:14

РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о переговорах России и США по Украине не соответствует действительности. По ее словам, такие сообщения распространяют для того, чтобы раскачать Россию изнутри.
В последнее время продолжают распространяться сообщения о якобы ведущихся секретных переговорах России и США по Украине. В частности, появилась информация о беседах на эту тему американских чиновников с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что никаких переговоров по украинскому вопросу Сергей Лавров ни с кем не вел. Это фейк, вброс, нацеленный на дестабилизацию ситуации внутри России, а также на то, чтобы посеять сомнения в твердости российской позиции. 

Она уточнила, что США пытаются выдать одну из дискуссий, которую вел с политологами глава российского МИД на полях ООН, за какие-то полулегальные переговоры. Мария Захарова подчеркнула, что в ходе дискуссии обсуждались проблемы глобальной безопасности, а речи о мирном плане по Украине не было.

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#сша
#Россия
#Лавров
#Захарова
#переговоры
#украина
#фейк
#оон
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Совфед обратился к парламентариям из-за передачи США кассетных боеприпасов Украине
19 июля 2023, 10:53

Фото: iStock/Nataly Hanin

Российские сенаторы обратились к парламентариям мира и международным организациям из-за решения США поставлять Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости.
Совфед призывает осудить идею США о поставке боеприпасов, поскольку вслед за этим решением Россия вправе жестоко ответить подобными мерами. 

По мнению сенаторов передача данного вида вооружений – «это свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского «контрнаступления».

Кроме того, российские власти уверены, что Вашингтон понимает недостоверность обещаний Зеленского о применении кассетных боеприпасов только по военным объектам. При этом, США продолжают поставлять оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с решением американских властей заявляла, что главная цель поставок – затягивание конфликта.
 
Ранее, 7 июля, президент США Джо Байден заявил о решении США поставлять на Украину кассетные боеприпасы, которые запрещены для использования во многих странах мира.

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#совфед
#боеприпасы
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В Госдепе рассказали, как США помогали Молдавии противостоять «дестабилизирующим» действиям России
19 июля 2023, 10:44

Фото: istockphoto Iuri Gagarin

Посольство США в Кишинёве помогло Молдавии в сопротивлении с Москвой и ее попытками подорвать стабильность в стране во время конфликта на Украине.
Об этом говорится в отчёте управления генерального инспектора Госдепартамента Соединенных Штатов, который изучил RT. В документе пишется, что проходящая на Украине спецоперация и сохраняющиеся со стороны России «угрозы молдавской стабильности» создали для посольства США в Кишинёве некоторые проблемы.
 
По словам американских экспертов, россиийское правительство предпринимало попытки организовать в Молдавии акции протеста и распространенить фэйковую информацию. 

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#США
#Молдавия
#Россия
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В МИД РФ назвали условия для возврата к обсуждению зерновой сделки
19 июля 2023, 10:29

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

У ООН еще есть время для выполнения меморандума с Москвой о вывозе российского зерна и удобрений Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что у ООН есть еще три месяца для реализации меморандума и достижения конкретных результатов. Захарова подчеркнула, что будет полезнее употребить это время на реальные действия, а не бросаться громкими заявлениями, передает «Лента.ру» слова официального представителя МИД.

Мария Захарова назвала достижение конкретных результатов в реализации меморандума основным условием для возвращения России к обсуждению вопроса зерновой сделки. По ее словам, это станет возможным только если ООН предпримет реальные шаги в этом направлении. 

Договоренности по Черноморской зерновой инициативе прекратили действовать 17 июля.

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#мид
#Захарова
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#оон
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Китайский чат-бот перечислил самые сильные армии в мире
19 июля 2023, 09:46

Фото: istockphoto/vasile voicu

Созданный в Китае чат-бот ERNIE Bot назвал самые сильные армии мира. В их число вошли российская, китайская и американская.
Чат-бот не определил однозначно самую сильную армию на планете. На силу, преимущества и недостатки каждой армии влияют самые разнообразные факторы: размер страны, экономическая мощь, уровень развития технологий, количество населения, качество подготовки личного состава вооруженных сил, отметил ERNIE Bot, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

По его мнению, США имеют одну из мощнейших армий в мире. Во многом это обусловлено огромными бюджетными ассигнованиями на военные нужды, передовыми технологиями и большим количеством военной техники.

Российская армия также находится в числе ведущих армий мира. Она обладает большой военной мощью, стратегическими и людскими ресурсами, а также тактическим и стратегическим ядерным оружием.

Народно-освободительная армия Китая также является одной из ведущих в мире. Ее отличают масштабность и владение передовыми военными технологиями и вооружением, такими как БПЛА, ракеты и авианосцы.

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#чат-бот
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#китай
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#Россия
#мощь
#технологии
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В Японии считают возможное переизбрание Трампа угрозой для Зеленского
19 июля 2023, 09:22

Фото: сайт Кремля

Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа станет катастрофой для Украины и Зеленского. Об этом в своей статье для издания Wedge Infinity написал японский журналист Акира Сайто.
Он считает, что в случае переизбрания Трампа положение Зеленского окажется под угрозой. Обозреватель также добавил, что между Трампом и президентом Украины не очень хорошие отношения, передает РИА Новости. Трамп постоянно критикует Байдена, обвиняя того в попытках развязать третью мировую войну. Он также высказывался против поставок Украине кассетных боеприпасов.

Не так давно Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на президентских выборах он сможет прекратить украинский конфликт за 24 часа. По его словам, ему будет достаточно сказать Зеленскому «Хватит!» и призвать его к заключению мирного соглашения.

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#трамп
#зеленский
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#украина
#катастрофа
#отношения
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