Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Германия в XXI веке платит коллаборационистам, сдававшим полицаям евреев и партизан, но не хочет платить пережившим блокаду ленинградцам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в материале для «Российской газеты».
По ее словам, сейчас интервью, которое дал посол Израиля на Украине Михаил Бродский, читать довольно срашно. Так, она рассказала, что в нем он вновь оправдывает неонацистский киевский режим. Однако, несмотря на это, она подчеркнула, что полос - уроженец Ленинграда.
В своем материале Захарова привела цитату Бродского. Эти слова он озвучил в интервью. По его словам, Израиль в настоящий момент выступает за то, чтобы оказывать украинской стороне поддержку. Кроме того, он уточнил, что власти рассматривают вопрос, который связан с присоединением к «Крымской платформе».
Захарова также рассказала, что Россия, как раз, руководствуется именно этими положениями.
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«Знаете, отчего особенно страшно? От того, что слова о "героях Бандере и Шухевиче" произносит не только еврей, но и ленинградец. Да, Михаил Бродский родился и вырос в Ленинграде», - уточнила Захарова.
«Никто не вправе учить ни меня, ни других официальных представителей Израиля, как правильно сохранять память о Холокосте и как относиться к вопросам исторической памяти. Мы в 90% случаев голосуем в поддержку Украины в ООН и других международных организациях. Мы рассматриваем вопрос о присоединении к "Крымской платформе". Я не исключаю, что в какой-то момент Израиль примет решение присоединиться к "Крымской платформе". Израиль сейчас активно занимается передачей Украине системы раннего оповещения, которая, надеюсь, заработает в ближайшее время. В сентябре, по крайней мере, часть этой системы должна заработать», - рассказал Бродский.Захарова задается вопросом, почему все еще никто не может научить общство, как и кому сохранять память о Холокосте. По ее словам, Холокост предполагает преследование, а также массовое уничтожение представителей различных этнических и социальных групп. Делают это именно нацисты. Кроме того, она уточнила, что именно такая формулировка зафиксирована в различной международной документации.
Захарова также рассказала, что Россия, как раз, руководствуется именно этими положениями.
«Вот мы и руководствуемся этими универсальными и единодушно одобренными положениями в связи с очевидными проявлениями ненависти по национальному признаку, сегрегации и ксенофобии на Украине при поддержке Запада», - подчеркнула Захарова.
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Татьяна Лаврова