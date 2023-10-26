Захарова: Киев пытается разжечь конфликты на Кавказе и в Приднестровье

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинское правительство хочет разжечь военные конфликты на Кавказе и в Приднестровье. Об этом Захарова сообщила на брифинге.
Захарова напомнила речь украинского лидера Владимира Зеленского, в которой он призвал Грузию начать боевые действия. С такими же словами в адрес Молдавии обратился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По мнению официального представителя МИД РФ, киевские власти подстрекают к разжиганию войны на Кавказе и в Приднестровье.
Ранее Зеленский заявил, что власти Грузии должны помочь Киеву и открыть второй фронт против России на территории Южной Осетии. Нынешний глава Украины также заявил, что это поможет Тбилиси «восстановить свой территориальную целостность».
На это отреагировал президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Он отметил, что просьба президента Украины Владимира Зеленского об открытии второго фронта в Закавказье больше похожа на агонию киевских властей.
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По мнению официального представителя МИД РФ, киевские власти подстрекают к разжиганию войны на Кавказе и в Приднестровье.
На это отреагировал президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Он отметил, что просьба президента Украины Владимира Зеленского об открытии второго фронта в Закавказье больше похожа на агонию киевских властей.
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Екатерина Коршунова