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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим, требуя не признавать легитимность выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, показывает, что ему нет дела до мнения жителей этих регионов. Комментарий Захаровой опубликован на сайте российского МИД.
По словам Захаровой, местные жители этих регионов не хотят иметь ничего общего с неонацистским режимом Киева.
Захарова подчеркнула, что эти факты, а также другие подтверждают, что задачи спецоперации сохраняют свою актуальность. Официальный представитель МИД РФ добавила, что все задачи СВО будут выполнены в полном объеме.
Ранее Захарова заявила, что Молдавия станет соучастницей преступлений Украины, если усилит «поддержку» ВСУ. Она сообщила, что Запад втягивает Молдавию в конфликт на Украине. Если не воспротивиться этому, можно стать соучастником преступлений, которые совершают ВСУ.
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Захарова подчеркнула, что эти факты, а также другие подтверждают, что задачи спецоперации сохраняют свою актуальность. Официальный представитель МИД РФ добавила, что все задачи СВО будут выполнены в полном объеме.
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Екатерина Коршунова