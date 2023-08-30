Захарова: Лавров и Фидан 31 августа обсудят график контактов на высшем уровне

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах в Москве обсудят график контактов на высшем уровне. Об этом Захарова сообщила на брифинге.
Ранее Захарова заявила, что попытки Киева атаковать территории РФ с помощью БПЛА, которые были предприняты в ночь на среду, 30 августа, говорят о тупиковости, в которой находятся власти Украины. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 30 августа ночью была совершена попытка массовой атаки беспилотников в ЦФО.
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Екатерина Коршунова