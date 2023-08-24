Захарова: Лавров в ходе саммита БРИКС провёл переговоры с президентом ЦАР

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туандерой на саммите БРИКС. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, член Делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев сообщил, что увеличение состава БРИКС+ является важнейшим шагом, который позволит увеличить взимаемые инвестиции стран-участниц. Также это позволит реализовать инициативы, которые запланировали страны.
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Анастасия Чинкова