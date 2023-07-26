Захарова: Макрону нечего предложить БРИКС

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон ничего не сможет предложить БРИКС. Об этом она сообщила на брифинге.
Французский лидер просил власти ЮАР позволить ему принять участие во встрече, однако приглашения ему направлено не было.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что Макрон не помог бы решить задачи, которые стоят перед организацией.
Напомним, Макрон обратился с просьбой разрешить ему присутствовать на саммите БРИКС к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе. Объединение направило приглашения ряду стран, однако, Франция предложение принять участие в мероприятии организации, не получила.
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что Макрон не помог бы решить задачи, которые стоят перед организацией.
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Анастасия Крестьянова