Захарова: Молдавия станет соучастницей преступлений Украины, если продолжит «поддерживать» её

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Молдавия станет соучастницей преступлений Украины, если усилит «поддержку» ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Кроме того, в МИД РФ обеспокоены планами о перевозке по территории Молдавии военных грузов с их дальнейшим поступлением на Украину.
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Анастасия Чинкова