Захарова: Москва ответит на действия Болгарии в отношении российского журналиста

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
МИД Болгарии без объяснения причин лишил аккредитации собственного корреспондента «Российской газеты» Александра Гацика и предупредил его о предстоящей экстрадиции. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа враждебные действия Софии.
В своем телеграм-канале дипломат назвала вызывающее заявление болгарского МИДа «черной меткой», которую он вручил российскому журналисту. Она назвала эти действия очередным противоправным шагом, предпринятым натовцами в отношении представителей российских СМИ, которых они преследуют с маниакальной настойчивостью.
Представитель российского МИД подчеркнула, что подобные недружественные действия Болгарии не останутся без ответа.
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Представитель российского МИД подчеркнула, что подобные недружественные действия Болгарии не останутся без ответа.
«Будем принимать ответные меры», — написала Захарова.
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Александр Бойцов