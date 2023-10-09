Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на протяжении полутора лет российский МИД предупреждал об опасности американского оружия, которое поставляется на «черные рынки» Украины.
В своем телеграм-канале Захарова опубликовала список выступлений, в которых она призывала мировые средства массовой информации осветить тему распространения оружия стран НАТО, поставляемого на Украину. Она также напомнила, что причиной этого послужила коррупция на Украине.
Захарова добавила, что ведущие СМИ Запада ни разу не опубликовали для общественности информацию МИД России и не провели расследования на основе этих данных.
Ранее сообщалось о том, что Западное оружие используется для атак на Россию, несмотря на обещания, данные Киевом Вашингтону.
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Захарова добавила, что ведущие СМИ Запада ни разу не опубликовали для общественности информацию МИД России и не провели расследования на основе этих данных.
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Екатерина Коршунова