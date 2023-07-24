Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку беспилотников на Москву, в интервью для RTVI.
Напомним, утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва.
Ранее Захарова заявила, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву кассетные боеприпасы.
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«Акт международного терроризма», - прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД.
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Евгения Парфентьева