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Захарова назвала беспорядки в Махачкале спланированной извне провокацией

Захарова: В инциденте в аэропорту Махачкалы ключевую роль сыграл киевский режим
30 октября 2023, 15:14
Фото: istock / skyNext

Фото: istock / skyNext

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим сыграл ключевую роль в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Она заявила, что эта провокация была спланирована заранее. По мнению Захаровой, она была направлена на дестабилизацию внутриполитической ситуации в РФ.

«В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов», — заявила дипломат.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги. По факту нарушений возбуждено уголовное дело. Следователи проводят обыски у задержанных фигурантов.

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МИД Израиля подтверждает гибель студентки из ФРГ Шани Лук
30 октября 2023, 14:44

Фото: iStock/SergeyPankratov

Тело девушки обнаружили и опознали.
ТАСС пишет, что Министерство иностранных дел Израиля официально подтверждает гибель похищенной в Израиле сторонниками ХАМАС 23-летней студентки из ФРГ Шани Лук. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, которое опубликовано в соцсети X (ранее Twitter).
 
«Мы с сожалением сообщаем, что тело 23-летней Шани Лук, которая имела гражданство ФРГ и Израиля, было обнаружено и опознано. Шани похитили с музыкального фестиваля. Она была подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы. Наши мысли и молитвы сейчас с друзьями и членами семьи Шани. Да будет благословенна память о ней», - пишет израильский МИД.
Подтвердили смерть ещё одного человека с германским гражданством. О деталях не сообщается.

Власти ФРГ считают, что при атаке ХАМАС на Израиль погибло 9 германских граждан. В МИД ФРГ говорят, что по всем каналам пытаются добиться освобождения немецких заложников в секторе Газа.

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#хамас
#фрг
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«Взяли в заложники»: МИД Ирана высказался о влиянии США на работу СБ ООН
Представитель МИД Ирана Канаани: США взяли СБ ООН в заложники и не дают работать
30 октября 2023, 14:26

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Вашингтон взял Совет безопасности ООН «в заложники» и мешает ему «как следует» исполнять свою обязанность по поддержанию мира, в том числе на Ближнем Востоке. Об этом Канаани сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции.
По словам Канаани, Международные ассамблеи, в том числе ООН, в особенности ее Совет безопасности не смогли достичь успеха в выполнении своей работы в кризисные периоды. Он отметил, что если бы Организация Объединенных Наций выполняла свои функции эффективно, то многолетнего палестинского кризиса бы не произошло.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совбез ООН в очередной раз не справился со своими обязанностями в ситуации на Ближнем Востоке. По мнению Эрдогана, Запад, который ратует за права и свободы человека, не предпринял никаких действий для разрешения конфликта, кроме как подлил масла в огонь. 

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«Убьют, либо заменят»: В США сообщили шокирующие новости о Зеленском
Экс-разведчик Риттер: Зеленский больше не будет главной звездой на Западе
30 октября 2023, 13:42

Фото: Сайт Кремля

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский перестанет быть главной звездой на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.
Риттер обратил внимание на то, что Зеленский актер, а не политический лидер. По мнению экс-разведчика, украинскому президенту «написали» определенный сценарий после начала конфликта. Он также сказал, что в образе Зеленского нет ничего оригинального.

«Зеленский не герой, а трус. Всем поднадоело наблюдать за этим шоу. Его либо убьют, либо заменят», – подытожил эксперт.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский отправится в Россию для участия в переговорах, если такое решение примут Соединенные Штаты. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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Песков согласился со словами Шойгу о столкновении ядерных держав
Песков: в Кремле солидарны со словами Шойгу о столкновении ядерных держав
30 октября 2023, 13:29

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле абсолютно солидарны со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу об угрозе военного столкновения ядерных держав. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наблюдается активное стремление разместить военный потенциал НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что, по его мнению, повышает риски из-за вовлечения стран, обладающих ядерным вооружением, в потенциальные конфликты.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин в рамках рабочего визита. В ходе этой поездки, глава военного ведомства планирует участвовать в 10-м Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, где представители из различных стран мира будут обсуждать глобальные вопросы безопасности.

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В Госдуме заявили о причастности Запада к беспорядкам в Дагестане
Депутат Госдумы Пискарев: Провокация в Дагестане организована Западом
30 октября 2023, 13:19

Фото: istock / Oleg Elkov

Председатель комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что беспорядки в Дагестане являются очередной попыткой Запада расшатать ситуацию внутри страны и дискредитировать государственные органы РФ. Об этом сообщается в телеграм-канал комиссии.

«Агенты СБУ и их хозяева из Вашингтона и Брюсселя ищут любой повод, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей стране. Теперь попытались разыграть национальную карту. Но ничего у них не выйдет», — утверждает Пискарев.
Он подытожил, что любые попытки проявления ксенофобии недопустимы и будут  наказываться в соответствии с законодательством. 

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об уточнении порядка проведения выборов президента. В течение 5 дней предложенные нововведения будут переданы на рассмотрение Совфеда. Редакция «Радио 1» расскажет об изменениях, внесенных в законодательство. 

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#депутат
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#сбу
#госдума
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Путин сегодня проведет совещание, посвященное событиям в аэропорту Махачкалы
30 октября 2023, 13:15

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин сегодня, 30 октября, проведет совещание, тема которого — «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества». Об этом Песков сообщил журналистам.
Сообщается, что совещание пройдет в очном формате в 19:00.  Ожидается участие премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя нижней палаты Федерального собрания Вячеслава Володина, генпрокурора Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева и других парламентариев.

Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики.

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#ск
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#дагестан
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Востоковед Сатановский назвал кармой антисемитский дебош в Махачкале
Востоковед Сатановский: протест в Махачкале вспыхнул из-за Турции и Украины
30 октября 2023, 13:12

Фото: IStock/Wirestock

Силовики установили больше 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. По данным ведомства, 60 из них уже задержали. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский рассказал «Радио 1», почему дагестанцы ворвались в аэропорт и требовали изгнать евреев.
Напомним, беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября во время прибытия рейса из Израиля. Также сообщалось, что неизвестные подожгли еврейский центр в Нальчике, в Черкесске прошел антиеврейский митинг, а в Дагестане «неравнодушные граждане» пришли выгонять «еврейских беженцев» из гостиницы.   Востоковед Евгений Сатановский назвал произошедшее кармой, отметив, что ситуация курировалась из Турции и Украины. 
«Карма такая… Наложение современных сетевых технологий, в данном случае инициированных из Турции и украинского ЦИПсО, на наличие у местного населения давних фобий, и в целом симпатии к радикальным исламистам», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что предотвратить повторение ситуации могут только «грамотные профессионалы», которые помнят, как развалились Российская Империя и Советский Союз.
«Предотвращаются любые негативные сценарии грамотной работой профессионалов, относится это к Российской Империи, Советскому Союзу или Российской Федерации, — совершенно неважно. Поскольку мы знаем, что Российская Империя развалилась, Советский Союз развалился, а Бог троицу любит, хотелось бы надеяться, в Российской Федерации ответственные лица извлекут из этого соответствующие целеуказания», — заключил Сатановский.
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#дагестан
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#турция
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Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы являются вмешательством извне
30 октября 2023, 13:09

Фото: сайт Кремля

Беспорядки в махачкалинском аэропорту в Дагестане являются вмешательством извне.
Об этом 30 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
 
«Вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является ситуацией извне. На фоне телевизионных кадров, которые показывают ужас в секторе Газа. Легко провоцировать людей», —ответил Песков на соответствующий вопрос от корреспондентов.
По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин получает подробные доклады о ситуации в Дагестане, в том числе от главы региона Сергея Меликова и ФСБ.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в махачкалинском аэропорту поехать в зону СВО, чтобы «отмыться от позора».

Напомним, в воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Туда прибыл рейс из Тель-Авива. По предварительной информации, участники беспорядков искали прилетевших граждан Израиля.

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#дмитрий песков
#дагестан
#новости
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«Отправить на СВО»: кто руководил протестами в аэропорту Махачкалы и что с ними будет
Меликов призвал задержанных участников акции в Махачкале отправиться в зону СВО
30 октября 2023, 12:52

Фото: istock/Wirestock

Беспорядки в международном аэропорту Махачкалы начались 29 октября. Причиной протестов стал прибывший из Израиля рейс. Редакция «Радио 1» расскажет, чего требовали протестанты, какое имеет отношение к произошедшему Украина, и чем закончились акции протеста.

Что случилось в Махачкале


Люди с флагами Палестины прибыли в международный аэропорт Махачкалы 29 октября. Толпа сначала перекрыла выезд из терминала, затем ворвалась в здание авиагавани. В результате беспорядков, двери в терминал были повреждены. Агрессивно настроенные протестанты прорвались на летное поле, где в этот момент находилось несколько лайнеров.

Толпа обступила самолеты, в которых находились пассажиры. Работа аэропорта из-за противоправных действий протестантов была прекращена.
 
Участники беспорядков скандировали пропалестинские лозунги, в руках у них были антиизраильские плакаты. Протестанты начали проверять паспорта у людей с целью найти среди пассажиров лайнера евреев. Прибывшие на место инцидента правоохранители старались не допустить усугубления ситуации, однако стычки с протестантами все же произошли. По информации Минздрава республики, более 20 человек получили травмы. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

В МВД Дагестана сообщили о задержании 60 человек, принимавших участие в протестных акциях. Установлены личности 150 человек.

Причиной массового недовольства стал прибывший из Тель-Авива самолет, на борту которого якобы присутствовали израильские беженцы.

Протест в Дагестане: кто организатор

 
Фейковая информация о прибытия самолета с израильскими беженцами появилась в сети Интернет накануне. Оказалось, что на борту лайнера были дагестанцы и чеченцы, которые летали в Тель-Авив для прохождения лечения.

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал ситуацию в республике и заявил, что толпой, которую пытались образумить правоохранители, руководили дистанционно, с помощью социальных сетей. По его словам, инструкции, которые предписывали алгоритм действий, были размещены в телеграм-каналах.

Меликов выразил уверенность в том, что что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины «предателями и бандеровцами».

По факту массовых беспорядков управление СК по республике возбудило уголовное дело. Председатель ведомства Александр Бастрыкин заявил о постановке на особый контроль расследования инцидента.  

Не поддаваться на провокации призвала жителей Дагестана уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она назвала дестабилизацию мира в стране основной целью подобных протестов. Омбудсмен подчеркнула, что организация и призывы к беспорядкам направлены на разжигание межнациональной розни. 

Появилась информация о состоянии пострадавших из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы
Появилась информация о состоянии пострадавших из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

Меликов предложил задержанным отправиться в зону СВО


Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, принять участие в специальной военной операции на Украине. По его мнению, это станет способом «отмыться от позора». Глава республики отметил, что будет только приветствовать, если кто-либо из задержанных изъявит соответствующее желание.

Когда откроют аэропорт в Махачкале


Аэропорт Махачкалы вернется к работе в штатном режиме ночью 31 октября. Об этом сообщает Росавиация. В настоящее время рейсы, следовавшие в авиагавань, будут перенаправлены в Грозный, откуда будет организован трансфер пассажиров.
 
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Бастрыкин взял под контроль расследование беспорядков в аэропорту Махачкалы
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