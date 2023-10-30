Захарова назвала беспорядки в Махачкале спланированной извне провокацией

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим сыграл ключевую роль в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Она заявила, что эта провокация была спланирована заранее. По мнению Захаровой, она была направлена на дестабилизацию внутриполитической ситуации в РФ.
Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги. По факту нарушений возбуждено уголовное дело. Следователи проводят обыски у задержанных фигурантов.
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«В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов», — заявила дипломат.
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Алина Юрчак