Захарова назвала беспорядки в Махачкале спланированной извне провокацией

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Вашингтон взял Совет безопасности ООН «в заложники» и мешает ему «как следует» исполнять свою обязанность по поддержанию мира, в том числе на Ближнем Востоке. Об этом Канаани сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции.