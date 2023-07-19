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Упорное нежелание видеть нацистскую сущность киевского режима имеет конкретные причины. Они подпитываются укоренившимся в западных странах национализмом, который замешан на идеях превосходства и исключительности. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в материале для «Российской газеты».
«Дети-узники нацистского концентрационного лагеря Майданек. У них забирали кровь для переливания раненым немецким офицерам. Спустя десятилетия, прошедшие с момента одной из самых страшных трагедий Второй мировой - блокады Ленинграда, в 2021 году Германия решается выплатить компенсации жителям города», - отметила Захарова.
Она задалась вопросом о том, сколько стоят практически 900 дней и ночей, которые унесли огромное количество жизней, военнослужащих и гражданских лиц. По ее словам, подавляющая часть жителей скончалась в результате длительного голода.
«Во сколько оценили подвиг целого города как подвиг целого народа? Как оплатить тягчайшее военное преступление в истории не только Великой Отечественной войны, но и всего человечества? Казалось бы, все эти вопросы меркнут перед декларируемым стремлением Берлина к покаянию. Но не тут-то было», - рассказала Захарова.
Она написала, что, по мнению немцев, компенсация не должна быть выплачена всем, а только тем, кому удастся подтвердить еврейское происхождение. Захарова считает разделение по национальному признаку мерзким, оно, по ее словам, ничем не объяснимо.
«Вот она, сегрегация, пища для неонацизма. Российская сторона неоднократно ставила этот вопрос перед Германией. Уже прошло почти два года, а это правило "по крови" действует до сих пор, несмотря на критику с нашей стороны подобного акта расовой дискриминации», - напомнила Захарова.
Она также написала, что в страшные времена жители Ленинграда не смотрели «в паспорта и на разрез глаз» тех, кто их окружал. Так, граждане совместно работали, делились хлебными крошками и держали оборону.
В нашей стране мы ни Победу над фашизмом, ни трагедию уничтожения нацистами людей не делим по национальному признаку. Но почти через 80 лет официальный Берлин решил, что кто-то из очень немногих оставшихся в живых ветеранов, свидетелей тех страшных событий, более достоин, чем другие, потому что в его жилах течет кровь с иными генетическими характеристиками.
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Татьяна Лаврова