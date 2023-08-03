Захарова назвала ордер на арест Путина «дешевеньким сценарием»

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Ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, - это просто сценарий, разыгранный на британские деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«МУСовские решения – целиком и полностью разыгранный дешёвенький сценарий на британские деньги. Только вот теперь сами МУСовцы в уголовном розыске», - прокомментировала ситуацию Захарова.
Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта 2023 года. Российского лидера обвинили в военном преступлении – незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Одновременно МУС выдал ордер на арест уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
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