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Как передаёт портал «Экономика сегодня», Захарова провела аналогию с санкционным сыром, который показал хорошие результаты.
«В любом случае считаю, что, если враг замечает нашу работу и пытается избавиться от нашего влияния, пусть и так комично, это значит, что мы всё делаем правильно», — передаёт «Царьград» слова Малофеева.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал очередной официально утверждённый одиннадцатый пакет санкций против России ЕС бестолковым решением.