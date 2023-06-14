Захарова назвала причину молчания США о «Северных потоках»

Фото: сайт МИД РФ
Захарова: США молчат о «Северных потоках», так как любые заявления сыграют против них
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила свое мнение о том, что американское руководство избегает высказываний по поводу актов саботажа на газопроводах «Северный поток», так как такие заявления могут обернуться против США. Своими размышлениями она поделилась в Telegram-канале.
Захарова прокомментировала отказ пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отвечать на вопросы касающиеся подрыва газопроводов, напомнив о том, что в 2022 году президент США Джо Байден заявлял о намерении ликвидировать «Северные потоки».
Ранее издание Politico сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный руководил подготовкой операции по уничтожению «Северных потоков».
Захарова прокомментировала отказ пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отвечать на вопросы касающиеся подрыва газопроводов, напомнив о том, что в 2022 году президент США Джо Байден заявлял о намерении ликвидировать «Северные потоки».
«Почему теперь такая сдержанность?» — спрашивает российский дипломат.Захарова также упомянула, что американское руководство часто высказывается по темам, где можно обвинить Россию, и для этого им не нужны доказательства от ЦРУ или правоохранительных органов. Она предположила, что в Белом доме «что-то пошло не так».
Ранее издание Politico сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный руководил подготовкой операции по уничтожению «Северных потоков».
Артем Кузьмин