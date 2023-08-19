Захарова назвала сообщения о готовности США к обмену заключенными спекуляциями

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляцией сообщения СМИ о готовности США рассмотреть асимметричную сделку с Россией, согласно которой несколько подозреваемых в хакерстве будут обменяны на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана, который отбывает в РФ многолетний срок за шпионаж.
Захарова порекомендовала США в вопросах возможных обменов сконцентрироваться на непубличном профессиональном диалоге по определенному каналу. Она также подчеркнула, что подобные сообщения регулярно появляются в американских СМИ, что свидетельствует о том, что для администрации США важно лишь зарабатывание политических очков, а не жизнь конкретных людей.
Напомним, информацию о возможности подобной «сделке» сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.
Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Украине американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. По словам Грин, Байден ставит США на последнее место и «работает на Украину».
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Напомним, информацию о возможности подобной «сделке» сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.
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Екатерина Коршунова