Захарова назвала враждебным требование Дании сократить число дипломатов РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что требование Дании о сокращении числа российских дипломатических сотрудников является враждебным.
«Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в Посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны», — приводят «Известия» слова Захаровой.
Она подчеркнула, что по такому заявлению Дании с российской стороны будут сделаны все необходимые выводы.
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