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Захарова назвала враждебным требование Дании сократить число дипломатов РФ

01 сентября 2023, 21:03
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что требование Дании о сокращении числа российских дипломатических сотрудников является враждебным.
«Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в Посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны», — приводят «Известия» слова Захаровой.

Она подчеркнула, что по такому заявлению Дании с российской стороны будут сделаны все необходимые выводы.


До этого Мария Захарова высказывала мнение о том, что попытки отмены странами Запада русской культуры будут продолжаться и дальше. В настоящее время закончился только первый этап.

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#россия
#политика
#дипломат
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Жителям Подмосковья напомнили о скором завершении приёма заявлений на участие в ДЭГ
01 сентября 2023, 22:15

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

Приём заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании завершается 4 сентября. Об этом жителям Подмосковья напомнили в Мособлизбиркоме.
«На подачу заявлений для ДЭГ ещё есть время. Чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, избирателям необходимо до 4 сентября включительно подать заявление через портал госуслуг. Главное, чтобы учётная запись была подтверждена», – говорится в сообщении в Telegram-канале Мособлизбиркома.  
Голосование онлайн будет доступно с 8 часов утра 8 сентября до 20 часов 10 сентября. Отдать свой голос можно с помощью компьютера или через мобильное устройство на сайте ДЭГ.   Важно, что после регистрации на дистанционное электронное голосование избиратель уже не сможет проголосовать на избирательном участке.
 
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#мособлизбирком
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#московская область
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ООН ждёт ответа Лаврова на предложения по возобновлению зерновой сделки
01 сентября 2023, 21:43

Фото: iStock/Scharfsinn86

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не дал ответ на письмо генсека ООН Антониу Гетерреша. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Уточняется, что в этом письме Гутерриш описал новые условия по возобновлению зерновой сделки.

Дюжаррик отметил, что ООН проводит переговоры со всеми сторонами черноморской инициативы по поводу её возобновления.

При этом представитель генсека ООН не стал предполагать, каковы будут результаты предстоящих переговоров президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров заявляли, что Россия сразу же возобновит черноморскую инициативу, как только будут выполнены все данные ей обещания.

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#зерновая сделка
#оон
#сергей лавров
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В Киеве заявили, что для проведения выборов Украине необходимы ЗРК Patriot
01 сентября 2023, 21:33

Фото: iStock/sandsun

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для проведения выборов на Украине стране необходимы дополнительные силы ПВО, в том числе ЗРК Patriot, а также финансовая помощь.
Он напомнил, что в марте 2024 года на Украине должны пройти выборы, к которым страна готова в рамках демократической процедуры. Однако Подоляк заявил, что для этого для граждан нужно будет обеспечить безопасность, а также права на агитацию.

«Можем ли мы в рамках этого вопроса рассчитывать на дополнительные системы ПВО, на те же Patriot, которые позволят закрыть небо и защитить мирное население в городах Украины? На эти практические вопросы, которые поднимал президент, пока не ответа», - сказал Подоляк в рамках телемарафона.

При этом он добавил, что на проведение выборов потребуется большая сумма денег, которую нельзя просто взять и направить на предвыборный процесс при дефиците бюджета. Таким образом, Подоляк отметил, что Украина готова провести выборы, однако для этого потребуется финансовая помощь стран Запада.

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#пво
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NBC News: Белый дом готовит ответ на возможный импичмент Байдена
01 сентября 2023, 21:20

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Администрация действующего президента США Джо Байдена приступила к подготовке ответа на возможный запуск расследования в рамках процедуры импичмента со стороны республиканцев. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники.
«Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов, чтобы лидировать в агрессивном ответе на вероятное республиканское расследование в рамках импичмента президента Джо Байдена», - говорится в материале.

Таким образом, администрация Байдена готовится дать ответ против расследования, считая действия республиканцев бездоказательными. Утверждается, что в современной истории импичмент не строился на бездоказательной основе.

При этом Белый дом готовился к возможному импичменту с самого начала работы палаты представителей конгресса США под контролем Республиканской партии. Однако только сейчас началось исследование позиции республиканцев для создания ответа.

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Зеленский решил очистить Украину от тех, кто ослабляет её
01 сентября 2023, 20:54

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осень станет плодотворной в вопросе очищения Украины от тех, кто ослабляет её изнутри.
«Было совещание с правоохранителями. Продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что нынешняя осень для Украины станет плодотворной в этом вопросе.

Ранее стало известно, что Зеленский крайне недоволен работой военкомов на Украине из-за отсутствия должного количества призывников. Отмечается, что с начала конфликта на Украине было арестовано 13 600 человек, которые пытались покинуть страну, чтобы не идти воевать. Тем не менее, сейчас военнообязанные мужчины продолжают искать выходы из положения. К примеру, зачастую в военкоматах предлагают взятки в размере нескольких тысяч долларов.

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Первый день голосования жителей новых регионов в Подмосковье прошёл штатно
01 сентября 2023, 20:28

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

Первый день голосования на экстерриториальных избирательных участках в Подмосковье завершился в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«В 20 часов закрылись все 30 экстерриториальных избирательных участков в 24 городских округах региона. В течение дня избиратели голосовали на выборах депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», – говорится в сообщении.  
Экстерриториальные избирательные участки в Московской области будут работать 2 и 3 сентября с 8:00 до 20:00, а также 4 сентября – с 8:00 до 15:00.
 
Единый день голосования пройдёт в России 10 сентября. Запланировано свыше 4 тыс избирательных кампаний в 85 субъектах Федерации. В 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 20 – депутатов законодательных органов власти. Всего будет замещено более 34 тыс мандатов. 
 
Впервые в ЕДГ примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

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Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья





 

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#запорожская область
#херсонская область
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Генпрокуратура РФ признала фонд «Свободная Бурятия» нежелательной организацией в России
01 сентября 2023, 20:06

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Фонд «Свободная Бурятия» признан нежелательной организацией в России из-за проведения антироссийских акций. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
В ведомстве подчеркнули, что все руководители организации проживают за пределами России, а в частности, в США, Чехии, Польше и Великобритании.

Кроме того, вместо ведения правозащитной деятельности, фонд занимается организацией массовых акций протеста в Бурятии, создаёт информационные угрозы и т.д. Также «Свободная Бурятия» расторгает контракты на службу в ВС РФ, составляет санкционные списки и передаёт их в международные инстанции.

В настоящее время решение Генпрокуратуры РФ направлено в Минюст РФ, а руководитель фонда уже включён в реестр иноагентов.

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#генпрокуратура
#россия
#запрет
#фонд
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В Британии испугались российской ракеты «Сармат»
Express: российская ракета «Сармат» может снести Лондон за шесть минут
01 сентября 2023, 20:03

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Российская ракета «Сармат», поставленная на боевое дежурство, может уничтожить Лондон всего за шесть минут. Об этом пишет обозреватель британской газеты Express Мэтью Дули.
«Путин поставил на боевое дежурство гиперзвуковую ядерную ракету, способную стереть с лица земли Лондон за шесть минут», — говорится в материале издания.

Он уверен, что подобными действиями Россия вынесла предупреждение странам Запада. При этом уточняется, что «Сармат» является монструозным ядерным оружием, которое способно выпустить до 15 боеголовок в любую точку планеты.

Напомним, 1 сентября гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство. Прежде, о скором заступлении на боевое дежурство комплексов «Сармат» говорил президент России Владимир Путин. Он отметил, что комплекс с тяжелыми ракетами будет готов к выполнению боевых задач в ближайшее время. Он также отметил, что Россия работает над перевооружением войск, оснащая их современными средствами.

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Посол РФ в ЦАР Бикантов: Благодаря помощи России ЦАР сохранила суверенитет
01 сентября 2023, 19:52

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin

Послом РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что стране удалось сохранить независимость и она выбрала полномасштабное военно-техническое сотрудничество с Россией.
«Благодаря оперативной помощи наших бойцов ЦАР сохранила суверенитет, территориальную целостность, обеспечила безопасность, отбила атаки незаконных вооружённых формирований», — прокомментировал в беседе со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой Бикантов.

Он подчеркнул, что наша страна никогда не уходила из Центральноафриканской республики, Россия всегда присутствовала в регионе в политическом, дипломатическом, торгово-экономическом, гуманитарном плане.
В то же время он отметил, что и от Запада ЦАР также не отворачивалась. В частности, это касается Франции, с которой у государства также есть налаженные связи.

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