Захарова: неблагодарность не омрачит подвига погибших миротворцев в Карабахе

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что неблагодарность и сомнения в деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе не омрачит их подвига. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.
Захарова также подчеркнула, что «вечный позор ляжет на клеветников».
Напомним, во время возвращения российских миротворцев с наблюдательного поста, расположенного в районе населенного пункта Джанятаг, автомобиль попал под обстрел. В результате происшествия, находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли.
На место происшествия прибыли следственные органы азербайджанской стороны. В ведомстве сообщили, что обстрел был произведен из стрелкового оружия.
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«Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе», — написала официальный представитель МИД РФ.
На место происшествия прибыли следственные органы азербайджанской стороны. В ведомстве сообщили, что обстрел был произведен из стрелкового оружия.
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Екатерина Коршунова