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Захарова: неблагодарность не омрачит подвига погибших миротворцев в Карабахе

20 сентября 2023, 20:17
Фото: iStock/Ilya Burov

Фото: iStock/Ilya Burov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что неблагодарность и сомнения в деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе не омрачит их подвига. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.
Захарова также подчеркнула, что «вечный позор ляжет на клеветников».

«Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе», — написала официальный представитель МИД РФ.


Напомним, во время возвращения российских миротворцев с наблюдательного поста, расположенного в районе населенного пункта Джанятаг, автомобиль попал под обстрел. В результате происшествия, находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли.

На место происшествия прибыли следственные органы азербайджанской стороны. В ведомстве сообщили, что обстрел был произведен из стрелкового оружия.

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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе и армяно-российскую повестку
20 сентября 2023, 20:04

Фото: iStock/alexis84

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении обсудили по телефону ситуацию в Карабахе и армяно-российские отношения. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские миротворцы делают все для защиты мирных граждан и урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Глава государства также отметил, что Россия находится в постоянном контакте с властями Армении и Баку. По словам российского лидера, Москва предпринимает все возможные меры, чтобы направить конфликт в мирное русло.

Напомним, Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября оборонное ведомство страны сообщило, что с 13:00 ведение огня прекращено. 

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#москва
#россия
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#страны
#население
#азербайджан
#меры
#операции
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Алиев: военным дали указание не подвергать население Карабаха опасности
20 сентября 2023, 19:55

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что давал четкое поручение вооруженным силам страны не подвергать опасности население Нагорного Карабаха в ходе операции.
Напомним, ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась накануне. Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября оборонное ведомство страны сообщило, что с 13:00 ведение огня прекращено. В результате военных действий пострадали более 20 человек, 27 человек погибли.

Представители Азербайджана потребовали выдать Баку ряд государственных лиц, в число которых вошли военные деятели и политическое руководство. Требование озвучено в качестве условия для открытия гуманитарного коридора на территорию Армении. Официальные лица страны информацию о требовании Баку не подтверждали.

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#военные
#страны
#человек
#азербайджан
#операции
#армения
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МИД России прокомментировал недопуск ученых в Молдавию
МИД РФ: недопуск ученых подтвердил стремление Молдавии к разрушению отношений
20 сентября 2023, 19:41

Фото: iStock/iDymax

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Кишинев продолжает разрушать отношения с давними партнерами, при этом Молдавия препятствует развитию гуманитарных связей на территории СНГ. Так в МИД РФ прокомментировали недопуск ученых в Молдавию.
Напомним, ранее МИД Молдавии принял решение о сокращении численности персонала посольства РФ, сославшись на «враждебную политику» России и намерение отказаться от «дестабилизирующих отношений».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Кишинева ничем не обосновано и российская сторона примет ответные меры. 

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#молдова
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Кадыров подтвердил, что был в московской больнице: правда о его состоянии
Глава Чечни Кадыров заявил, что был в московской больнице из-за дяди
20 сентября 2023, 18:50

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что действительно был в ЦКБ, но это не связано с его самочувствием. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Кадыров сообщил, что в больнице находится его дядя  Магомед Абдулхамидович. Глава республики пояснил, что прибыл в Москву при первой возможности и сразу же отправился в ЦКБ, чтобы навестить родственника.
 
Он также прокомментировал слухи вокруг его самочувствия, которые ранее распространились в сети. Ряд украинских телеграм-каналов сообщал, что Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии в московской больнице. Чеченский лидер выразил недоумение относительно того, почему слухи вокруг состояния его здоровья вывали столько шума. Кадыров подчеркнул, что он жив и здоров. 

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#здоровье
#медаль
#лидер
#рамзан кадыров
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Киев внес в список «спонсоров войны» двух немецких производителей станков
20 сентября 2023, 18:20

Фото: iStock/klenger

Украина внесла в список «спонсоров войны» две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале национального агентства по предотвращению коррупции страны.
Украинское ведомство сообщило, что решение о внесении в «черный список» двух компаний ФРГ было принято из-за их продолжающегося сотрудничества с РФ. По данным агентства, компания нарастила объемы поставок оборудования в Россию до 500% за прошедший год. 
 
НАПК также заявила, что немецкая компания, во время того, как остальные страны и организации помогают Украине, поддерживает военный потенциал соперника и продолжает с ним сотрудничество, ​расширяя производство и свою деятельность в России. 

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#сотрудничество
#страны
#фрг
#всу
#рф
#пентагон
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Журналист Хинкл: города США выглядят, как «зомби-пустошь» по сравнению с Москвой
20 сентября 2023, 18:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что города США выглядят, как «зомби-пустошь в упадке» по сравнению с Москвой. Об этом сообщает RT.
По мнению журналиста, вместо того, чтобы заботиться о гражданах своей страны, США предпочитают тратить миллионы долларов на Украину, которая несёт огромные потери личного состава без шансов на победу.

«Если они (власти США. — RT) будут продолжать принимать такие решения — отправлять $250 млн или около того на Украину и лишь $700 (на семью. — RT) тем, кого коснулись пожары на Гавайях... Им нет дела до американских семей, им нет дела до людей в нашей же стране, до нашей инфраструктуры. Я в Москве впервые — инфраструктура здесь прекрасная», — приводит слова Хинкла RT.

Ранее Хинкл отметил, что на улицах Москвы нет наркоманов и бездомных, в отличие от Америки. Хинкл также похвалил еду, обслуживание и чистоту вокруг.

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#москва
#сша
#журналист
#инфраструктура
#пожары
#страны
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Hraparak: Баку потребовал выдать ему «руководителей» Карабаха
20 сентября 2023, 17:58

Фото: iStock/ffikretow

Представители Азербайджана потребовали выдать Баку ряд государственных лиц, в число которых вошли военные деятели и политическое руководство. Об этом пишет издание Hraparak.
По информации агентства, требование озвучено в качестве условия для открытия гуманитарного коридора на территорию Армении. Официальные лица страны информацию о требовании Баку не подтверждали. 
 
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась накануне. Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября оборонное ведомство страны сообщило, что с 13:00 ведение огня прекращено. В результате военных действий пострадали более 20 человек, 27 человек погибли. 

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#страны
#человек
#азербайджан
#операции
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Европа поняла, что ей не по пути с Украиной
Гагин: Европа поняла, что ей с Украиной не по пути, вспомнив о своих интересах
20 сентября 2023, 17:42

Фото: iStock/Silent_GOS

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что страны Европы вспомнили о своих интересах и поняли, что с Украиной им не по пути. Об этом пишет издание РИА Новости.
Гагин прокомментировал конфликт Украины с Польшей, Словакией и Венгрией, который возник на фоне запрета ими импорта украинской сельхозпродукции из-за разницы в собственных интересах. По его мнению, власти стран поняли, что у государств есть свои интересы, которые не совпадают с целями Киева или НАТО. 
 
Советник главы региона отметил, что подобные действия могут привести к развалу блока НАТО и чем больше стран будет понимать, что «любить Украину дорого», тем быстрее это произойдет.  

Ранее сообщалось, что Украина решила создать зерновой хаб в Африке. 

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#сша
#конфликт
#мид
#нато
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Аналитики прокомментировали слова польского министра об ответе на эмбарго Киева
20 сентября 2023, 17:40

Фото: iStock/alexis84

Аналитики прокомментировали в беседе с RT заявление министра сельского хозяйства и развития села Польши Роберта Телюса о том, что государство готово к возможному украинскому эмбарго на овощи и фрукты, но справится ли с такой проблемой Украина остается неизвестным.
«Украина может ввести эмбарго в одностороннем порядке, но получается, что она не договаривается со своими экономическими партнёрами, с которыми подписала соглашение об ассоциации», — цитирует RT профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталью Ерёмину.

Как считает политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, Польша готовится к выборам и правящая коалиция набирает очки в польском обществе. Он также отметил, что основным спонсором Киева является не Польша, а Вашингтон.

Напомним, ранее замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Украина в ближайшие дни введет эмбарго на ряд сельскохозяйственной продукции из Польши в ответ на продление запрета на ввоз украинского зерна. По словам заместителя министра, эмбарго коснется польских помидоров, лука, яблок и капусты.

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#польша
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