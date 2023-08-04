Захарова обвинила Евросоюз в лицемерии

Фото: РИА Новости/МИД России
В Евросоюзе систематически нарушают права журналистов и свободы слова, однако, постоянно обвиняют в этом другие страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте МИД.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали осудила блокировку вещания французской радиостанции RFI и телеканала France 24 в Нигере, заявив, что это прямое посягательство на свободу слова.
Комментируя ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, Захарова заявила, что это просто сценарий, разыгранный на британские деньги.
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«До тех пор, пока ЕС игнорирует подобный произвол на своей территории, осуждение других стран - не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия есовских чиновников», - прокомментировала ситуацию Захарова.
«МУСовские решения – целиком и полностью разыгранный дешёвенький сценарий на британские деньги. Только вот теперь сами МУСовцы в уголовном розыске», - отметила она.
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Евгения Парфентьева