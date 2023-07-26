Захарова обвинила генсека ЮНЕСКО в превышении полномочий

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, во время брифинга, обвинила генерального секретаря ЮНЕСКО Одри Азуле в превышении полномочий.
«Генсек ЮНЕСКО превысила полномочия, обвинив Россию в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы», - прокомментировала ситуацию Захарова.
Ранее Азуле осудила убийство российского журналиста Ростислава Журавлева в зоне проведения СВО. Азуле выразила сожаление в связи с гибелью военного корреспондента Журавлева и призвала провести тщательное расследование.
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