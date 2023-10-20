Захарова обвинила главу Еврокомиссии в национализме за сравнение РФ с ХАМАС

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС провокацией и проявлением национализма.
«Заявления Урсулы фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти», — написала Захарова в своем телеграм-канале.Она объяснила, что подобные заявления делаются из-за коррупционных махинаций с закупкой вакцин США на миллиардные суммы и теперь Урсула «на крючке» игры Штатов внутри Европейского Союза.
«Наша сила в единстве, основанном на мирном сосуществовании и взаимном уважении представителей различных национальностей и религиозных верований. Здесь тоже враг не пройдёт!» - подытожила дипломат.
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