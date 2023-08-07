Захарова обвинила Госдеп США во вранье

Фото: РИА Новости/МИД России
Заявление Госдепартамента США о том, что Россия, якобы, отказывается от диалога по Украине – это вранье, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», - прокомментировала ситуацию Захарова.
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Евгения Парфентьева