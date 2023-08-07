Захарова обвинила Госдеп США во вранье

Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что военная интервенция в Нигер и попытки возвращения к власти Мохамеда Базумы с помощью внешних сил могут привести к большой африканской войне. Об этом он сообщил в рамках внеочередной конференции Донецкого, Луганского, Запорожского и Херсонского региональных отделений ЛДПР.