Захарова обвинила США в оправдании атак беспилотников на Москву

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США, отказавшись осуждать атаки Киева на территорию РФ, официально оправдали террористические методы украинских властей. Об этом она сообщила в ходе брифинга.
Захарова отметила, что Украина использует для атак вооружение и технику, которую ей предоставляет Запад. США оказывают Киеву различную поддержку, в том числе, информационную, подчеркнула дипломат.
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Анастасия Крестьянова