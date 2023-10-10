Захарова обвинила власти Германии в открытой реабилитации нацизма

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реабилитацией нацизма заявление правительства ФРГ о том, что Берлин не готов признать последователями нацистов Степана Бандеру, дивизию СС «Галичина»* и «Организацию украинских националистов»**. Такое заявление она сделала в своем телеграм-канале.
Информация о не готовности охарактеризовать данными словами следует из опубликованного в издании Junge Welt ответа кабинета министров государства на запрос депутата от Левой партии Севим Дагделен. Захарова обвинила власти Германии в манипуляции историческими фактами, подмене понятий, замалчивании и отрицании положений Нюрнбергского процесса. Она также засомневалась в возможности восполнить недостающие знания в правящей германской элите.
«Вы все еще удивляетесь тому, что происходит сейчас в мире? Не надо. Историческая амнезия и игра в «двойные стандарты» ведут к повторению мировых катастроф», — заключила дипломат.
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* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Запрещенная в России террористическая организация.
Алина Юрчак