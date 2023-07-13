Захарова обвинила Западные страны в противодействии возвращению беженцев в Сирию

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад давит на Иорданию и сирийских беженцев, оказывая противодействие пилотному проекту по возвращению первой тысячи человек в места постоянного проживания. Об этом сообщили на сайте МИД.
Захарова отметила, что возвращение на родину миллионов сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц — важнейший элемент урегулирования ситуации в Сирии.
Захарова дополнила, что воздействие оказывается и на самих беженцев. По ее словам, Вашингтон продолжает делать ставку на свержение правительства САР.
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«Вместо этого Амман убеждают продолжать обеспечивать пребывание сирийских беженцев на территории своей страны», — сообщила официальный представитель МИД.
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Екатерина Коршунова