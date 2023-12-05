Захарова объяснила слова Лаврова «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ

Фото: сайт Кремля
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что фраза министра иностранных дел Сергея Лаврова «Оставьте меня в покое» в ходе заседания СМИД ОБСЕ в Скопье была адресована фотографу. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1».
Запад в свою очередь использовал высказывание Лаврова как «мем» и «слоган», тем самым пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована.
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