Захарова опровергла слова Белого дома о безопасности урановых боеприпасов

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление вашингтонской администрации о безопасности поставляемых на Украину снарядов с обеднённым ураном.
«Что это: враньё или глупость? Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно», — написала Захарова в своём Telegram-канале.Представитель российского внешнеполитического ведомства в очередной раз напомнила, что там, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется кратный рост онкозаболеваний. В качестве примера она привела статистику смертей итальянских военнослужащих во время агрессии НАТО против Югославии. По словам Захаровой, каждый двадцатый из них в итоге скончался от таких тяжелых болезней, как лейкемия, лимфома Ходжкина, рак лёгких, костный рак, дисфункцмя почек и т.д.
Речь о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном уже заходила в марте текущего года. Однако тогда Пентагон заявлял, что не намерен отправлять Киеву данное оружие, поскольку осознаёт последствия, которые оно вызовет. В частности, заражение окружающей среды радиоактивными веществами и раковые заболевания у жителей.
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