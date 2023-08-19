Захарова: оскорбления Борреля в адрес России вызваны завистью и беспомощностью

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Борреля о России вызваны завистью и беспомощностью. Так она прокомментировала слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который назвал Россию «экономическим карликом». Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова также добавила, что сам Евросоюз похож на разорившегося банкрота без качественного топлива по средствам. Официальный представитель МИД также посоветовала помалкивать тем, кто окончательно не определился с самоидентификацией.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал РФ «экономическим карликом». Боррель добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба». Он также отметил, что Китай — это настоящий политический игрок.
Председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что стремление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато. Карасин также назвал Борреля интеллектуальным пигмеем.
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Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал РФ «экономическим карликом». Боррель добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба». Он также отметил, что Китай — это настоящий политический игрок.
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Екатерина Коршунова