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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий по поводу ухода в отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса: «агент 006 бесславно покинул поле боя». Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.
Захарова отметила, что Уоллес — это «персонаж, который виновен в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном».
Напомним, глава Минобороны Британии Бен Уоллес подал в отставку. Министр оборонного ведомства занимал свой пост около четырех лет. В отставку Уоллес подал по собственному желанию.
Ранее, Уоллес уже озвучивал свое намерение оставить должность главы ведомства. Он заявлял, что хочет уйти из политики и предсказал перестановки в правительстве страны.
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Напомним, глава Минобороны Британии Бен Уоллес подал в отставку. Министр оборонного ведомства занимал свой пост около четырех лет. В отставку Уоллес подал по собственному желанию.
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Екатерина Коршунова