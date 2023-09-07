Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание в армянском городе Горис пророссийского блогера Микаэля Бадаляна стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.
Напомним, блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкян задержали в городе Горис на юге Армении. В настоящий момент Геворкяна и Бадаляна допрашивают. Отмечается, что Бадалян был задержан ранее за распространение ложной информации «готовящихся в Ереване и за его пределами терактах».
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