Захарова оценила слова Гуменюк о Крымском мосте

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление, сделанное ВСУ на счет Крымского моста, неприкрытым экстремизмом, отметив, что от возмездия скрыться никто не сможет.
Напомним, спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что у Крымского моста осталось очень мало времени, так как он скоро перестанет полноценно функционировать.
По ее словам, киевские власти продолжат наносить удары по гражданской инфраструктуре, которым и является Крымский мост. По ее словам, те, кто таким образом будет действовать против России, не смогут скрыться от возмездия.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ущербным заявление представителя ВСУ о том, что у Крымского моста осталось мало времени. По его словам, мало времени осталось у Украины и киевского режима. Шеремет подчеркнул, что тех, кто стоит у власти в Киеве, ждут трудовые лагеря в Сибири.
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«Это и есть экстремизм неприкрытый. Погрязший в крови, насквозь заряженный русофобией преступный режим Зеленского не перестает доказывать, что он хорошо усвоил террористические методы», - сказала Захарова в рамках брифинга.
По ее словам, киевские власти продолжат наносить удары по гражданской инфраструктуре, которым и является Крымский мост. По ее словам, те, кто таким образом будет действовать против России, не смогут скрыться от возмездия.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ущербным заявление представителя ВСУ о том, что у Крымского моста осталось мало времени. По его словам, мало времени осталось у Украины и киевского режима. Шеремет подчеркнул, что тех, кто стоит у власти в Киеве, ждут трудовые лагеря в Сибири.
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Элина Позднякова