Захарова ответила Бербок на ее претензии в адрес Сергея Лаврова

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказала недовольство в адрес своего российского коллеги Сергея Лаврова, заявив, что тот появляется в зале только тогда, когда выступает сам, а не для того, чтобы слушать других. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Бербок, что все выступления на Совете глав МИД транслируются онлайн.
Российский дипломат также обратила внимание немецкого министра на то, что делегации России отказали в участии в прошлогоднем заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Захарова выразила недоумение по поводу того, что год назад Бербок не волновало отсутствие Сергея Лаврова в зале из-за того, что председательствовавшее в ОБСЕ польское представительство вообще не направило приглашения России.
Сергей Лавров ночью 30 ноября прибыл в Северную Македонию, где проходит встреча глав МИД ОБСЕ. При этом делегации Польши, Украины и прибалтийских стран отказались от участия в мероприятии из-за присутствия российского министра.
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«Жаль, что она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. Тогда натовские страны, понимая ее печаль, не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы», — отметила представитель МИД России.
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Александр Бойцов