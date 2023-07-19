Захарова ответила главе MI6 на призывы россиян сотрудничать с британской разведкой

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе британской MI-6 Ричарду Муру, призвавшему россиян сотрудничать с разведслужбой и положить конец кровопролитию.
По словам дипломата, если бы у РФ было действительно мало шансов, британская разведка и ее представители не «суетились бы по этому поводу». Она также подчеркнула, что тех, кто когда-либо поверил Британии, уничтожают в первую очередь.
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