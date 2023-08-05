Захарова: Посольство США может обратиться в МИД РФ за разъяснениями по зерновой сделке

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила представителю посольства США в Москве обратиться в ведомство для того, чтобы выяснить требования к восстановлению зерновой сделки, которые не может понять Вашингтон. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Захарова, комментируя слова О’Брайена, сказала, что вся необходимая информация о выполнении второй части договорённости «черноморская инициатива», подписанной Генсеком ООН, имеется на сайте МИД России. Если этого недостаточно, то представитель консульства США может напрямую обратиться в ведомство.
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