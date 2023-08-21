Захарова предложила Украине готовиться к уровню жизни Гаити

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все страны, которые попадают под влияние США, оказываются в таком положении, как Гаити. Об этом она написала в своем телеграмм-канале.
Она также заявила, что к подобному сценарию должна готовиться Украина, которую ждет глубокий кризис и процветание бандитизма.
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Анастасия Крестьянова