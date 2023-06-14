Захарова предупредила США о последствиях от поставок Киеву боеприпасов с ураном

Фото: сайт МИД РФ
По ее словам, Штаты не видят проблемы в том, какие последствия могут наступить от применения данного вида вооружения. США ошибочно полагают, что находясь на другом континенте, они не будут затронуты радиоактивными веществами, которые использует Украина в ведении боевых действий. Представитель российского ведомства отметила, что поставки и использование радиационных боеприпасов отразятся, прежде всего, на продовольствии, которое производится на Украине. Зерно, которое будет заражено, естественно нельзя будет отправлять в другие страны, отметила она.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МИД РФ прокомментировали обращение Украины в МУС из-за Каховской ГЭС.