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Захарова пригрозила НАТО ударом по их истребителям

Захарова: поставляемые НАТО Украине истребители являются военной целью войск РФ
06 декабря 2023, 12:53
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переданные НАТО Украине истребители, будут законной целью для российских военных. Об этом она сообщила в ходе брифинга.
Дипломат отметила, что значительная часть аэродромов Украины разрушена, поэтому нельзя исключать, что боевые самолеты будут отправляться из других стран.

Захарова оценила риски эскалации конфликта и заявила, что напряженность между НАТО и Россией продолжает расти.


Прежде сообщалось, что страны Европы заявили о своем намерении передавать Киеву истребители в начале 2024 года. С просьбой направить вооружение, Киев прежде обратился к Дании, Бельгии и Нидерландам. Предполагается, что Украина может получить от союзников более полусотни боевых самолетов.

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#украина
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#истребители
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В Минобороны Украины заявили о наличии военного плана на 2024 год
FoxNews: Умеров заявил о наличии военного плана у Украины на 2024 год
06 декабря 2023, 13:40

Фото: iStock/alzay

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у ведомства есть военный план на предстоящий год. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу FoxNews.
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороны и разведке Давид Арахамия заявил об отсутствии у страны военного плана на 2024 год. В связи с этим украинский депутат Марьяна Безуглая призвала уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, который до сих пор не обеспечил страну планом дальнейших действий. 

Однако Умеров заявил, что Украина имеет план, который заключается в возвращении стране границ 1991 года, включающих в себя полуостров Крым, Донбасс и Чёрное море.

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#украина
#спецоперация
#конфликт
#план
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В Госдуме назвали главную угрозу для человечества
Депутат ГД Шеремет заявил, что Байден – главная угроза для человечества
06 декабря 2023, 13:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден является главной угрозой для человечества. Об этом сообщает РИА Новости.
Днём ранее американский лидер заявил, что согласование новой помощи Украине будет абсолютным сумасшествием для США. 

Шеремет убеждён, что этими словами Байден попирает все демократические принципы и международные права. 

Депутат убеждён, что президент США является главной угрозой для человечества, поэтому его нужно немедленно отлучить от «ядерного чемоданчика», а затем поместить под пристальное наблюдение лучших психиатров. 

По предположениям российского политика, большая часть людей по всему миру считает действия Байдена по вмешательству во внутренние дела независимых государств путём организации вооружённых конфликтов сумасшествием. 

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#сша
#джозеф байден
#госдума
#политика
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ЦИК проведет первое заседание по президентской кампании 8 декабря
06 декабря 2023, 13:20

Фото: сайт Кремля

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что первое заседание, посвященное началу президентской компании состоится 8 декабря.
Прежде сообщалось, что комитет Совфеда по конституционному законодательству рассмотрит Постановление о назначении президентских выборов 7 декабря. Предположительно, выборы главы государства пройдут 17 марта 2024 года. 
В настоящее время не известно, примет ли участие в президентской гонке действующий глава государства Владимир Путин. 
 
Прежде сообщалось о проведении прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие состоится 14 декабря. С первого числа этого месяца россияне могут задать интересующий вопрос главе государства или обратиться с просьбой. Пресс-конференция состоится впервые с момента начала СВО на территории Украины.

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#выборы
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#конференция
#сво
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Экс-главу МИД Китая до смерти запытали в военном госпитале
Politco: экс-глава МИД Китая Цинь Ган умер в результате пыток
06 декабря 2023, 13:10

Фото: iStock/Sky_Blue

Бывший глава китайского МИДа Цинь Ган скончался в результате пыток. Об этом сообщает издание Politico.
По информации издания, в июле текущего года министр был отстранен от должности. Появилась информация, что он сотрудничает с западными разведками и передает спецслужбам сведения о ядерном оружии Китая. Также были обнародованы некоторые сведения о его личной жизни. Якобы Цинь Ган завел роман с корреспонденткой, которая родила ему наследника. Примечательно, что сын получил гражданство США. 
 
Перед тем, как было сообщено о смерти министра, он долгое время не появлялся на публике.
 
Бывший глава ведомства скончался во время его лечения в военном госпитале. О причинах его смерти не сообщается. Однако по одной из версий, он подвергся пыткам. 

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#сша
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#министр
#китай
#смерть
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Путин прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби
06 декабря 2023, 12:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. 

В ходе встречи главы государств затронут тему состояния и перспектив двустороннего сотрудничества, а также рассмотрят международную повестку с уклоном на ситуацию на Ближнем Востоке. 

Это будет вторая в этом году встреча президентов России и ОАЭ. Первая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, где ОАЭ были представлены в почётном статусе «страны-гостя».

По завершении переговоров в Абу-Даби Путин посетит Эр-Рияд, где встретится с наследным принцем и председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. 

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Названа дата выборов президента России
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#политика
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«Переобулся»: Захарова оценила слова министра обороны Германии о союзе с Украиной
Захарова: Писториус «переобулся», заявив, что ФРГ не союзник Украины
06 декабря 2023, 12:23

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с юмором заявила, что министр обороны ФРГ Борис Писториус «переобулся». Такое заявление она сделала после того, как он заявил, что Германия не является союзником Украины.

«Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины», — написала дипломат в телеграм-канале,
Она также добавила, что «Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся».

При всем этом, Писториус ответил, что Германия занимает второе место по объёму оказания помощи Украине.

Ранее Мария Захарова заявляла, что в основе противостояния русского мира и западной цивилизации стоит то, что Запад извращает те ценности, которых ранее сам же придерживался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#заявление
#дипломат
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Названа дата выборов президента России
Клишас: Совет Федерации предложил провести выборы президента РФ 17 марта
06 декабря 2023, 12:11

Фото: istockphoto.com/macky_ch

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству 7 декабря рассмотрит проект Постановления Совфеда о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава комитета Андрей Клишас.
Прежде пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ему не известно о планах действующего главы государства баллотироваться на новый президентский срок. Однако спикер Кремля отметил, что Владимиру Путину никто не сможет составить конкуренцию, если он примет соответствующее решение. 
 
Песков также отметил, что надеется на участие Владимира Путина в грядущих выборах и его победу. 

Прежде сообщалось, что выборы главы государства на Украине возможны только без участия Залужного.

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#дмитрий песков
#владимир путин
#выборы
#президент
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В НАТО обеспокоены сообщениями о расширении российского флота
BI: РФ может построить новые атомные подлодки «Ясень», которых бояться НАТО
06 декабря 2023, 11:51

Фото: iStock/Alexyz3d

Россия может построить новые атомные подлодки «Ясень» с крылатыми ракетами, что вызывает беспокойство в НАТО. Об этом сообщает Business Insider.
Отмечается, что западные политики обеспокоены расширением российского флота, поскольку увеличение числа подлодок, способных запускать крылатые ракеты наземного базирования и противокорабельные ракеты, может повлечь за собой негативные последствия. В частности, на Западе считают, что такие подлодки могут максимально близко приближаться к целям в Европе и Северной Америке и наносить по ним удары. 

Издание уточняет, что в НАТО российские подлодки «Ясень» считают «настоящей угрозой» как для самого альянса, так и для всех сил Запада. 

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#россия
#вмф
#нато
#флот
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Министр иностранных дел РФ Лавров отказался от iPhone
06 декабря 2023, 10:56

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В МИД России подтвердили информацию о том, что министр иностранных дел РФ давно не пользуется телефоном от компании Apple.
Сергей Лавров сменил его «на аппарат другого производителя». Telegram-канал «Вы слушали «Маяк» опубликовал кадры с одного из мероприятий, где Лавров, как сообщается, из кармана достал смартфон Huawei P60 Pro. 

В нескольких российских организациях и ведомствах уже действует запрет на использование iPhone в рабочих целях. В их числе: Минпромторг, Минтранс и ЦИК. Сотрудникам этих организаций запрещено пользоваться iPhone. Также поступили «Ростех» и Федеральная таможенная служба.


Ранее сообщалось, что из России могут уйти крупные зарубежные продуктовые торговые сети. В их числе «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. О существующих рисках сообщают в Минпромторге, пишут «Известия».

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#сергей лавров
#телефон
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