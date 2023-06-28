Захарова призвала другие страны не участвовать в «саммите мира» по Украине

Фото: сайт Кремля
Захарова: РФ призывает государства не участвовать в «саммите мира» по Украине, так как он носит провокационный характер
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «саммит мира» по Украине носит провокационный характер, об этом пишет агентство ТАСС.
Она также призвала другие страны не принимать участие в данном мероприятии, так как его целью является провокация. Захарова также добавила, что без участия России определить исход украинского конфликта невозможно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Reuters раскрыл позицию Киева и Запада по привлечению РФ к саммиту мира. По информации издания, страны не хотят звать на мирный саммит по украинскому урегулированию Россию.
Она также призвала другие страны не принимать участие в данном мероприятии, так как его целью является провокация. Захарова также добавила, что без участия России определить исход украинского конфликта невозможно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Reuters раскрыл позицию Киева и Запада по привлечению РФ к саммиту мира. По информации издания, страны не хотят звать на мирный саммит по украинскому урегулированию Россию.
Анастасия Крестьянова