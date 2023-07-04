Захарова призвала Японию наконец запомнить, кому принадлежит остров Итуруп

Фото: iStock/LARISA DUKA
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала японцев наконец запомнить, что остров Итуруп на Курильских островах принадлежит России, в своем Telegram-канале.
«Остров наш. Пора выучить», - написала Захарова.
Ранее вице-премьер – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил остров Итуруп. После этого Япония направила России ноту протеста.
Читайте также:
В МИД Индии раскрыли, когда Белоруссия станет членом ШОС
В МИД Британии считают, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре
Путин: Россия занимает одно из первых мест в мире по оказанию электронных услуг
Евгения Парфентьева