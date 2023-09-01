Захарова прокомментировала появление карт Китая с частью территории РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выпуск карт КНР, на которых часть территорий России обозначена как китайская. Она заявила, что пограничный вопрос между Россией и Китаем «окончательно разрешен». Об этом она сообщила изданию РБК.
Дипломат подчеркнула, что делимитация общей границы завершена на всей ее протяженности, в том числе на данном острове. Такое решение стало результатом многолетних усилий обоих сторон. Соответствующие договоренности закреплены соглашениями о дружбе и сотрудничестве, отметила Захарова.
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