Захарова прокомментировала проект стратегии нацбезопасности Молдавии

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект стратегии национальной безопасности Молдавии, в котором РФ указана, как страна, которая представляет угрозу национальной безопасности, представляет «стандартный» для нынешнего молдавского руководства набор бездоказательных обвинений России «во всех смертных грехах». Об этом говорится говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Захарова отметила, что все перечисленное в молдавском проекте нацбезопасности свидетельствуют о русофобской позиции руководства государства. По мнению официального представителя МИД РФ, РФ всегда относилась с большим уважением к интересам Молдавии и ее граждан.
Захарова добавила, что цель антироссийских положений новой Стратегии национальной безопасности Молдавии — это попытка накануне предстоящих в ноябре всеобщих местных выборов переложить на РФ вину за управленческую некомпетентность властей республики.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что для продвижения европейских ценностей необходимо разорвать все связи с Россией. По ее словам, нужно либо верить в демократию и активно это демонстрировать, либо же это заканчивается одними разговорами.
Читайте также:
В Молдавии появится центр по борьбе с Россией
Политолог Шорников: Молдавия готовится воевать с Россией
Санду призвала выбрать европейские ценности взамен отношений с Россией
Захарова добавила, что цель антироссийских положений новой Стратегии национальной безопасности Молдавии — это попытка накануне предстоящих в ноябре всеобщих местных выборов переложить на РФ вину за управленческую некомпетентность властей республики.
Читайте также:
В Молдавии появится центр по борьбе с Россией
Политолог Шорников: Молдавия готовится воевать с Россией
Санду призвала выбрать европейские ценности взамен отношений с Россией
Екатерина Коршунова