Захарова прокомментировала просьбу Блинкена о работе «Аль-Джазиры»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена к властям Катара с просьбой повлиять на освещение телеканалом «Аль-Джазира» событий палестино-израильского конфликта является проявлением цензуры и подтверждает отсутствие последовательности в словах американского чиновника. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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