Захарова прокомментировала резолюцию ПАСЕ по президентским срокам Путина

17 октября Госдума приняла в 1-м чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Законопроект был подготовлен по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Редакция «Радио 1» расскажет, что предусматривает договор, что означает его отзыв и как на это решение отреагировали в ООН.