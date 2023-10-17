Захарова прокомментировала резолюцию ПАСЕ по президентским срокам Путина

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин
Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая касается сроков президентства Владимира Путина свидетельствует о о деградации Совета Европы. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.
В голосовании участвовали 43 члена Генеральной Ассамблеи, что составляет менее 15% от ее состава.
«Принимаемые в Страсбурге русофобские документы свидетельствуют о продолжающейся деградации Совета Европы и в целом политического класса в странах «коллективного Запада», — рассказала Захарова.
Как считает Захарова, антироссийские призывы, которые содержит резолюция, демонстрируют «уровень политической культуры» авторов этого документа.
Ранее Захарова рассказала, к чему могут привести действия США на Ближнем Востоке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Экс-дипломат Фримен: Антироссийские санкции вместо России ударили по США
Путин обсудил с президентами Сирии, Ирана, Палестины и Египта ситуацию в Газе
Алина Юрчак