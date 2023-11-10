Захарова прокомментировала санкции Канады в отношении «Известий» и РЕН ТВ

Представитель ВВС Энн Стефанек заявила, что Военно-воздушные силы США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider. Слова Стефанек приводит агентство Associated Press.

По словам представителя ВВС США, эти испытания — это очень важный шаг в обеспечении «долгосрочного и проникающего ударного военного потенциала для сдерживания агрессии и атак в отношении Вашингтона и его союзников». Отмечается, что полет бомбардировщика B-21 Raider происходил около Палмдейла.



Ранее представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил о начале обучения пилотов на американских истребителях F-16. Игнат подчеркнул, что партнеры Украины из Североатлантического альянса хотят детализировать процесс обучения солдат ВСУ.



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Екатерина Коршунова