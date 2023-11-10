Захарова прокомментировала санкции Канады в отношении «Известий» и РЕН ТВ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение Канадой санкций против газеты «Известия» и телеканала РЕН ТВ. Об этом сообщают «Известия».
«Что вы хотите от режима, который аплодирует нацистам», — пояснила Захарова.
Напомним, Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России. В числе прочих под канадские санкции попали российские средства массовой информации, такие как: «Известия», «Парламентская газета» и телеканал «РЕН ТВ». Антироссийские санкции коснулись и физических лиц. Под них попали – бывший глава МИД РФ Игорь Иванов, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, российский политолог Дмитрий Суслов и певицу Жасмин (Сару Шор).
Читайте также:
Канада ввела санкции против шести компаний РФ, в том числе «РЕН ТВ» и «Известий»
Небензя рассказал, как у украинских родителей в Европе отнимают детей
В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта
Екатерина Коршунова