Захарова прокомментировала слова Данилова о третьей мировой войне

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, до Украины дошло, что она стала инструментом в руках стран Запада для достижения собственных целей. Так она прокомментировала слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что конфликт на Украине является частью третьей мировой войны.
По ее словам, до «избранных стать инструментом» дошло, что конфликт на Украине является попыткой западных стран вернуть мир в колониальную зависимость.
По ее словам, истерику в украинском руководстве вызвал факт осознания того, что они являются лишь инструментом в руках стран Запада.
Напомним, накануне Данилов заявил, что третья мировая война уже началась. По его словам, если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной - это ошибка, все намного сложнее.
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«Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежавшими ему богатствами», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, накануне Данилов заявил, что третья мировая война уже началась. По его словам, если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной - это ошибка, все намного сложнее.
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Элина Позднякова