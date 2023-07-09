Захарова прокомментировала слова главы французского МИД о поддержке Украины

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала высказывание главы французского МИД Катрин Колонна о планах Франции усилить военную помощь Украине.
«Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов», —написала Мария Захарова, вспомнив экс-президента республики генерала Шарля де Голля.Ранее Колонна заявила, что Франция задействована в обсуждении «гарантий безопасности» Украины на период её интеграции в НАТО. Предстоящий саммит НАТО, по словам министра, придаст конкретное содержание перспективам вступления Украины в блок.
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Мария Фирсова