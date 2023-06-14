Захарова прокомментировала слова Столтенберга о последствиях победы России

Фото: МИД России
Захарова ответила Столтенбергу и обвинила в мировом терроре «клоунов под эгидой НАТО»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале высказала мнение относительно утверждений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о последствиях успеха России в конфликте на Украине.
«Агрессией против ценностей было то, что с помощью ресурсов Вашингтона и Брюсселя были осуществлены два государственных переворота в Киеве. Именно тогда демократические ценности были утрачены. Сейчас же группировка, которую можно охарактеризовать как кровавых шутов, действуя под покровительством НАТО, сеет террор по всему миру», — заявила Захарова.Ранее Столтенберг заявил, что мировое сообщество окажется под угрозой в случае, если Россия одержит верх. Он также подчеркнул, что спецоперация, проводимая Россией, является «атакой не только на Украину, но и на фундаментальные принципы и свободу людей во всем мире».
Артем Кузьмин